Já é conhecido o 11 do Marítimo para o embate com o Panafiel

O Club Sport Marítimo recebe, hoje, o Penafiel, em jogo para a 16.ª jornada da II Liga de Futebol, a partir das 14h00, no Estádios dos Barreiros.

Marítimo tenta navegar sem timoneiro Vítor Matos vai para o País de Gales e deixa clube, que hoje defronta o Penafiel, em 2.º lugar da II Liga

Eis o 11 dos ‘verde-rubros’ que entram, este domingo, em campo sem o seu treinador principal, após a saída de Vítor Matos:

A equipa apresenta-se num sistema tático 4-2-3-1, com Samu na baliza. Na defesa alinham Igor Julião, R. Guzzo, Madsen e Simo. No meio-campo surgem Romain, que assume a braçadeira de capitão, e Danilovic, com C. Daniel mais adiantado. Nas alas atuam Martín Téjon e P. Henrique, enquanto A. Butzke ocupa a posição mais avançada no ataque. No banco de suplentes ficaram Gonçalo Tabuaço, Jr. Almeida, Rodri, Enrique Zauner, Marco Cruz, Alberth Martinez, Francisco Gomes, Rodrigo Borges e Martim Tavares.

Pelo Penafiel entram em campo: Negrão, F. Ferreira, A. Santos, I. Kebe, João Miguel (capitão), J. Femenias, Reko, Cláudio S., R. Alcaina, Davo e Iano.