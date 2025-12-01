Representante da República saúda José Eduardo Franco pelo doutoramento honoris causa

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira emitiu uma nota de saudação à distinção de José Eduardo Franco com o doutoramento honoris causa pela Université Paris Panthéon-Assas, hoje concretizada em Paris numa cerimónia académica pública.

Madeirense José Eduardo Franco recebe o doutoramento Honoris Causa hoje em Paris O historiador e investigador José Eduardo Franco, titular da Cátedra UNESCO/CIPSH de Estudos Globais e director do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, é distinguido hoje pela Universidade de Paris com o doutoramento Honoris Causa.

"Embora não tenha podido aceder ao convite que lhe foi endereçado para acompanhar o Prof. José Eduardo Franco nesse momento tão significativo, gostaria de, publicamente, congratular o docente e investigador por este marco tão importante da sua vida e da sua carreira universitária", afirma Ireneu Berreto.

O Representante acrescenta que "o reconhecimento público internacional que agora lhe é prestado, e que vem coroar a excelência do seu labor académico, honra a nossa Região Autónoma e o nosso País".