Acidente causa congestionamento de curta duração

Um acidente, aparentemente sem gravidade, chegou a congestionar a Via Rápida nesta manhã de segunda-feira no nó das Quebradas, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Como referido, aparentemente sem consequências de maior, rapidamente o trânsito voltou a fluir após um congestionamento que chegou a ter cerca de 2,2 km de extensão.

