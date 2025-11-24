Acidente causa congestionamento de curta duração
Um acidente, aparentemente sem gravidade, chegou a congestionar a Via Rápida nesta manhã de segunda-feira no nó das Quebradas, no sentido Ribeira Brava - Machico.
Como referido, aparentemente sem consequências de maior, rapidamente o trânsito voltou a fluir após um congestionamento que chegou a ter cerca de 2,2 km de extensão.
