O Aeródromo de Manobra n.º 3 (AM3), no Porto Santo, assinala hoje o seu Dia da Unidade com uma cerimónia que conta com a presença do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Na sua intervenção, Ireneu Barreto destacou a importância estratégica do aeródromo, sublinhando que a sua operação beneficia não apenas a ilha, "na sua dupla insularidade", mas também toda a Região Autónoma da Madeira e a República Portuguesa, assegurando a presença soberana do Estado no território.

Falando directamente para os militares, Ireneu Barreto recordou a relevância do serviço prestado pelas Forças Armadas às populações, especialmente em momentos de emergência, como catástrofes naturais, evacuações médicas ou operações de busca e salvamento.

Embora nem sempre visível de imediato, o papel das Forças Armadas na garantia da soberania nacional é essencial, particularmente num país como Portugal, cuja projecção territorial se estende por arquipélagos estratégicos e o coloca como ponto de ligação entre três continentes Ireneu Barreto, representante da República

No contexto actual, marcado por conflitos múltiplos e ameaças assimétricas, o representante defendeu a necessidade de reforçar os meios materiais e humanos das Forças Armadas. No entanto, alertou para o equilíbrio necessário entre o investimento na Defesa e a manutenção das políticas do Estado social.

"Não se trata apenas de um jogo de palavras ou de contabilidade. é preciso pensar em investimento e não só em despesa", sublinhou, destacando ainda o potencial das tecnologias de duplo uso e da indústria nacional de Defesa para gerar inovação, emprego qualificado e riqueza para o país.

"Não estamos destinados a ser meros compradores. Dispomos de conhecimentos suficientes para criar, produzir e vender, para apostar na tecnologia, na indústria e no capital humano que, contribuindo para os esforços do sector da Defesa Nacional, também acrescentam riqueza do nosso País", sublinhou.

O Representante da República encerrou o seu discurso com uma mensagem de gratidão aos militares em nome dos madeirenses e porto-santenses, reconhecendo o valor dos seus serviços e a dedicação à comunidade.