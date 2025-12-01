Madeirense José Eduardo Franco recebe o doutoramento Honoris Causa hoje em Paris

O historiador e investigador José Eduardo Franco, titular da Cátedra UNESCO/CIPSH de Estudos Globais e director do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, é distinguido hoje pela Universidade de Paris com o doutoramento Honoris Causa.

O madeirene, natural de Machico, é mais jovem historiador a ser agraciado com as insígnias de doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Paris - Panthéon-Assas.

A cerimónia solene decorre esta tarde naquela Universidade francesa e juntamente com o historiador e investigador madeirense José Eduardo Franco serão agraciados outros seis personalidades com a mesma distinção; Oliver Hart, professor da Universidade de Harvard e Prémio Nobel da Economia (2016) e com outras personalidade académicas das mais prestigiadas universidades do mundo; a saber: Guido Alpa, professor emérito da Universidade de Roma La Sapienza, John Cartwright, professor emérito da Universidade de Oxford (Christ Church College), Richard Ned Lebow, professor emérito do King's College London, Johannes MASING, professor da Universidade de Fribourg (Alemanha) e antigo juiz do Tribunal Constitucional alemão, e Laura Moscati, professora da Universidade de Roma La Sapienza.

Esta mais alta distinção académica foi aprovada a 5 de Março deste ano pela Universidade de Paris - Pantheon-Assas, a José Eduardo Franco fundamentada nos relevantes serviços prestados à cultura, à ciência e à universidade em Portugal e no âmbito da criação de instituições científicas, redes académicas e projectos de investigação em articulação com universidades europeias e de outros continentes.

Sendo o madeires o mais jovem doutor Honoris Causa eleito para receber esta distinção, o seu trabalho intenso das últimas décadas e em vários quadrantes de actuação revela uma

"capacidade invulgar de concepção, constituição e coordenação de équipas vastas de investigação a nível nacional e internacional, que que têm levado a bom termo a preparação de projetos complexos e bem-sucedidos com ampla difusão. Tem investido com determinação e entusiasmo em projeto abrangentes de pesquisa e edição completas de fontes históricas fundamentais para a renovação do saber sobre as heranças culturais do mundo da língua portuguesa e da Europa (maxime Obras Completas), bem como em projetos ambiciosos de sistematização de conhecimento (dicionários e enciclopédias), procurando colmatar lacunas graves existentes onde há manifesta falta destes instrumentos de conhecimento. Pelos seus projetos e equipas de investigação já passaram mais de 5 mil investigadores, professores e especialistas das mais diversas áreas científicas de todos os continentes.

Entre as suas iniciativas científicas e académicas, são destacados o projeto Vieira Global - Obra Completa do Padre António Vieira em 30 volumes com a edição complementar da Obra Seleta do Imperador da Língua Portuguesa em curso em mais de 20 línguas, o projeto Obras Pioneiras da Cultural Portuguesa em 30 volumes com 82 fontes escritas de 700 anos de história da construção da língua portuguesa, o projeto “Culturas em negativo” para desconstruir os mecanismos da intolerância e o seu inovador Dicionário dos Antis- A cultura portuguesa em negativo, matriz que está a ser desenvolvida noutros países, nomeadamente no Brasil que também já trouxe a lume seu Dicionário dos Antis – Cultura brasileira em negativo.

Relevo inovador é dado, com particular atenção, ao seu pioneiro trabalho de implantação, em Portugal em articulação com universidades de países lusófonos e francófonos, da área emergente dos Estudos Globais com a fundação do primeiro programa de doutoramento em Estudos Globais associado a uma Cátedra UNESCO/CIPSH de Estudos Globais, bem como um Centro de Investigação em Estudos Globais que já agrega mais de 3 centenas de investigadores de vários continentes. Neste quadro de inovação académica e concetual, tem desenvolvido reflexão epistemológica inovadora publicada, em particular o conceito de “Globalogia”, que começa a ser adotado internacionalmente. Neste novo ecossistema científico dos Estudos Globais, tem concebido linhas novas de investigação com realce para o projeto internacional das “Histórias Globais”, que tem já em preparação mais de 20 volumes temáticos.

Ao serviço da Madeira, cumpre destacar eventos científicos de grande dimensão internacional que concebeu e organizou, com destaque para o Congresso Internacional “Jardins do Mundo” (2007), o Congresso Internacional “Funchal, A Primeira Diocese Global” e recentemente o Congresso Global “Apresentação de Maria: Da Europa para a Madeira e da Madeira para o mundo”. Importa lembrar também alguns projetos de investigação, entre outros, que visam promover mundialmente o conhecimento sobre o Arquipélago da Madeira que coordena cientificamente com grandes equipas nacionais e internacionais como o “Aprender Madeira”: Aprender Madeira, Madeira Global – Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira. Epopeias Madeirenses - Obras Completas.