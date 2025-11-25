Funchal assinalou Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, hoje, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres com uma cerimónia simbólica no Parque de Santa Catarina.

O momento ficou marcado pela largada de 24 pombos-correio, número que corresponde às mulheres assassinadas em Portugal em 2025, segundo dados do Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA).

O evento reuniu mais de duas centenas de pessoas e contou ainda com a presença de diversas entidades.

A iniciativa teve como objectivo sensibilizar e consciencializar a população para todas as dimensões da violência contra as mulheres, física, psicológica, sexual e social, uma violação grave dos direitos humanos que continua a afectar milhares de mulheres em todo o mundo.

A vereadora Helena Leal, com o pelouro do Social e da Cidadania, destacou a importância do momento simbólico como forma de manter viva a memória de cada vítima e reforçar a mobilização social, sublinhando que "a esperança num futuro melhor depende da ação conjunta".

"Enquanto existir uma vítima, teremos sempre motivo para nos mobilizarmos nesta luta. Esta é uma causa de todos nós. Só com o contributo de todos será possível construir um futuro mais seguro e mais justo", afirmou, reforçando "a necessidade de denunciar este crime público".

A autarca realçou ainda a importância da educação e do desenvolvimento humano como ferramentas fundamentais para prevenir comportamentos violentos nas gerações futuras.

A Câmara Municipal do Funchal, no âmbito das suas competências, tem colaborado com o Governo Regional e diversas associações para reforçar a rede de apoio e promover campanhas educativas, essenciais no combate a este fenómeno universal.

A cerimónia contou também com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, num apelo à continuidade da ação coletiva contra todas as formas de violência.

O momento incluiu ainda a declamação do poema 'Para ti, Mulher', da autoria de Graziela Camacho, aluna da Universidade Sénior do Funchal, e a actuação musical de Catarina Silva, que interpretou 'Que o amor te salve nesta noite escura', de Pedro Abrunhosa, e 'Canção do fim', de Diogo Piçarra.