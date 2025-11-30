Taça da Madeira de SUP juntou 39 atletas em representação de três clubes

A baía do Funchal reuniu, ontem, 39 atletas em representação de três clubes, para a Taça da Madeira de Stand Up Paddle. Clube Naval do Funchal, Ludens Clube de Machico e Centro de Treino Mar participaram na prova organizada pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a ASRAM – Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira.

"A prova decorreu em boas condições de mar, permitindo o desenvolvimento das diferentes categorias de forma segura e competitiva", aponta nota à imprensa.

A classificação colectiva reflectiu o desempenho consistente das equipas ao longo de todas as categorias. O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou o 1.º lugar. Na segunda posição ficou o Ludens Clube de Machico (LCM), que somou vários pódios, sobretudo nas categorias masculinas. Já o Centro de Treino Mar (CTM) garantiu o 3.º lugar, fechando o pódio da classificação por clubes.

SUB12 Fem

1º Lorena Almeida (CNF)

2º Aylara Harper (CNF)

SUB12 Mas

1º Oleksandr Rudinev (CNF)

2º Baltasar Abreu (CNF)

3º Ivan Yzik (CNF)

SUB15 Fem

1º Carlota Rodrigues (CNF)

2º Joana Nascimento (CNF)

3º Charlotte Andrade (CNF)

SUB15 Mas

1º Pedro Vieira (LCM)

2º Mateus Vítor (LCM)

3º Luís Esteves (LCM)

SUB18 Mas

1º João Viveiros (LCM)

2º Francisco Vieira (LCM)

3º Matias Freitas (LCM)

OPEN M

1º Paulo Freitas (LCM);

2º Ricardo Rodrigues (CNF);

3º André Caires (LCM).

OPEN F

1º Aleksandra Tentser (CNF)

2º Diana Costa (LCM)

Master Fem

1º Raquel Rodrigues (CNF)

Master Mas

1º António Viveiros (LCM)

2º Paulo Figueiredo (CNF)

3º Fábio Trindade (CNF)