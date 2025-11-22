Acidente grave na Ponte do Caniço na Via Rápida
Um acidente ocorrido há pouco na Ponte do Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, deverá ser grave, uma vez que no local estão mobilizados vários meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.
O acidente encerrou a faixa da esquerda e aconteceu pouco antes das 22h00 deste sábado.
O DIÁRIO ainda não conseguiu confirmar a gravidade do acidente que envolve pelo menos duas viaturas.
