Acidente grave na Ponte do Caniço na Via Rápida

Um acidente ocorrido há pouco na Ponte do Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, deverá ser grave, uma vez que no local estão mobilizados vários meios dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O acidente encerrou a faixa da esquerda e aconteceu pouco antes das 22h00 deste sábado.

O DIÁRIO ainda não conseguiu confirmar a gravidade do acidente que envolve pelo menos duas viaturas.