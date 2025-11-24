Bombeiros socorrem mulher na via pública

Uma mulher de 75 anos sentiu-se mal, há pouco, na via pública, numa paragem de autocarros localizada no Caminho do Olival, em São Roque.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se para o local para prestar socorro à vítima, que estava consciente e orientada.

Após primeiros socorros, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.