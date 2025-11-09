João Neves garante triunfo do Paris Saint-Germain em Lyon e liderança isolada

O português João Neves deu hoje a vitória ao Paris Saint-Germain em casa do Lyon, de Paulo Fonseca, com um cabeceamento nos descontos para o 3-2, para a 12.ª jornada da Liga francesa de futebol, e a liderança isolada.

Com a vitória arrancada na compensação, após um jogo frenético, com Vitinha a assistir para os dois primeiros golos, o Paris Saint-Germain resgatou a liderança isolada, com 27 pontos, a dois do Marselha, segundo, e Lens, terceiro.

Warren Zaire-Emery, aos 26 minutos, colocou o Paris Saint-Germain em vantagem, que o português Afonso Moreira anulou, aos 30, para fazer o empate a 1-1 para o Lyon, mas que foi desfeito três minutos volvidos pelo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, aos 33 (1-2).

Aos 50, o inglês Ainsley Maitland-Niles empatou para o Lyon, resultado que João Neves desfez, de cabeça, na sequência de um canto, aos 90+5 (2-3). Além de Vitinha e João Neves, também Gonçalo Ramos foi chamado a jogo aos 74 minutos.

O Nice, próximo adversário do FC Porto na fase liga da Liga Europa, em 27 de novembro, no Estádio do Dragão, no Porto, esteve a vencer em casa do Metz, com um golo de Mohamed-Ali Cha, aos 35 minutos, mas permitiu a reviravolta na segunda parte.

Gauthier Hein, aos 53, na conversão de um penálti, empatou a 1-1 para o Metz e o senegalês Habib Diallo, aos 84, fez o 2-1, que permitiu somar a terceira vitória consecutiva no campeonato e a conquista dos três pontos.

O Nice, que ainda lançou o avançado português Tiago Gouveia aos 86 minutos, segue na nona posição, com 17 pontos, enquanto o Metz, que somou nove pontos nos últimos três jogos, continua a fugir dos últimos lugares e é 14.º, com 11.

O Estrasburgo venceu por 2-0 na receção ao Lille, dos portugueses Félix Correia (titular) e Tiago Santos (suplente), com um 'bis' do neerlandês Emanuel Emegha, aos 33 e 62 minutos, e entrou nos lugares de acesso às provas da UEFA.

Numa troca direta com o seu adversário, o Estrasburgo ascendeu do sétimo ao quarto lugar, com 22 pontos, remetendo o Lille, que era quarto classificado à entrada para a 12.ª jornada, para o quinto posto, com 20.

No Estádio Moustoir, Lorient e Toulouse empataram a 1-1, resultado definido por dois penáltis convertidos por Pablo Pagis (1-0), aos 44, para os da casa, e por Djibril Sidibe (1-1), aos 65, para os visitantes.

Apesar do empate fora de portas, o Toulouse caiu do nono para o 10.º lugar, com 16 pontos, superado pelo Rennes, enquanto o Lorient deslizou de 16.º para 17.º e penúltimo, com 10, enterrando-se ainda mais na zona virtual de despromoção.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Angers regressou às vitórias com um triunfo em casa por 2-0 frente ao lanterna-vermelha Auxerre, com golos do costa-marfinense Clement Akpa, aos 71 minutos, na própria baliza, e Prosper Peter, aos 87.

O Angers ascendeu do 14.º ao 13.º lugar, com 13 pontos, a um de Paris FC (11.º) e Le Havre (12.º), enquanto o Auxerre, que averbou a quarta derrota consecutiva de seis nas últimas sete jornadas, permanece em 18.º e último, com sete.