Roma perde no AC Milan e desperdiça possibilidade de liderança isolada

Uma Roma sem instinto matador desperdiçou hoje a possibilidade de liderança isolada na Liga italiana de futebol, à 10.ª jornada, ao perder, por 1-0, na visita ao AC Milan, que se juntou ao grupo dos segundos classificados.

Depois do nulo consentido em casa ante o Como, no sábado, o campeão e líder Nápoles soma agora 22 pontos, mais um do que Inter, AC Milan e Roma.

A Roma foi melhor na primeira parte, em posse e oportunidades, mas o português Rafael Leão desequilibrou, aos 39 minutos, ganhando em velocidade, entrando na área para assistir o defesa sérvio Strahinja Pavlovic, que acompanhou a jogada, para golo.

O AC Milan voltou mais forte na etapa complementar e Christopher Nkunku, aos 50, atirou de cabeça ao poste, num desafio em que os forasteiros voltaram a pegar nas rédeas, contudo sem frieza na finalização, desperdiçando mesmo uma grande penalidade.

Aos 82 minutos, o internacional argentino Paulo Dybala foi chamado a converter o castigo máximo -- foi punida bola no braço, na barreira, na sequência de um livre -- mas o guarda-redes francês Mike Maignan defendeu.

No primeiro jogo do dia, um autogolo de Martin Frese, aos 90+4, garantiu um sofrido triunfo ao Inter de Milão na visita ao Hellas Verona, por 2-1.

O Lecce, dos defesas portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, ganhou algum fôlego na segunda metade da classificação ao impor-se por 1-0 no reduto da Fiorentina, com tento solitário do albanês Medon Berisha, aos 23 minutos, deixando o conjunto 'viola' em penúltimo, com somente três pontos, sem ter vencido ainda qualquer encontro.

Na metade inferior do campeonato, o Torino esteve a perder 2-0 em casa diante do Pisa, com um bis de Stefano Moreo, aos 13 e 29 minutos, porém ainda recuperou antes do intervalo, com golos aos 42 e 45+3: aos 45, o seu treinador, Marco Baroni, foi expulso, por má conduta.

Quando o médio espanhol Adrian Garcia inaugurou o marcador logo no primeiro minuto os locais perspetivaram o início da recuperação do Parma, porém o Bolonha, que vira o seu bom percurso interrompido por dois empates, deu a volta a impôs-se por 3-1, beneficiando da expulsão do médio argentino Christian Ordonez, aos 35, com o segundo amarelo.

A reviravolta foi consumada pelo argentino Santiago Castro, que marcou aos 17 e 68 minutos, antes do lateral espanhol Juan Miranda fuzilar para o 3-1, aos 90+2.

O Bolonha é quinto, com 18 pontos, enquanto o Parma é 16.º, com sete.