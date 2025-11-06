Paulo Neves pede reforço de apoio aos emigrantes na Venezuela e África do Sul

O deputado Paulo Neves pediu uma "atenção especial", por parte do Governo da República, aos emigrantes que vivem na Venezuela e na África do Sul, tendo em conta as dificuldades que ambos os países atravessam. O parlamentar eleito pelo PSD-Madeira interveio na audição ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que teve lugar na Assembleia da República.

Paulo Neves afirma que essa atenção passa por reforçar os apoios sociais e os apoios às Associações de Emigrantes e, bem assim, os serviços de apoio que existem naqueles países e que devem garantir a melhor resposta às necessidades.

O parlamentar aludiu, ainda e na sequência da posição que assumiu esta semana, às ligações aéreas com a Venezuela, tendo em conta o processo de privatização da TAP. “Mesmo privatizada, a TAP tem de manter esta ligação aérea regular, com escala na Madeira, e que liga Portugal à Venezuela”, disse, lembrando, igualmente, outras ligações às Comunidades, designadamente à África do Sul.

O social-democrata defendeu também o reforço dos programas que apoiem o regresso dos jovens e daqueles que, independentemente da sua idade, queiram voltar a Portugal.