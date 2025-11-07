Carlos Forbs chamado pela primeira vez à selecção portuguesa
O avançado Carlos Forbs foi hoje chamado pela primeira vez à seleção portuguesa de futebol, com vista aos encontros com Irlanda e Arménia, os derradeiros no Grupo F de qualificação para o Mundial2026, anunciou o selecionador Roberto Martínez.
O extremo, de 21 anos, que atua no Club Brugge, vinha sendo presença regular na seleção de sub-21, estreando-se agora entre a elite do futebol nacional, poucos dias após ter estado em destaque no empate 3-3 do conjunto belga com o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, em que assinou dois golos e uma assistência.
Entre os 26 jogadores convocados por Martínez, destaca-se o regresso do lateral João Cancelo, que falhou a dupla jornada de outubro, com Irlanda (1-0) e Hungria (2-2), devido a lesão, enquanto o médio João Neves volta a ser chamado, após ter ultrapassado os problemas físicos que obrigaram à sua dispensa da seleção no estágio do mês passado.
Fora dos eleitos ficou o lateral esquerdo Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, que está a contas com uma lesão.
Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, às 19:45 (20:45 locais), e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.
Na quinta jornada, um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.
A seleção lusa lidera o grupo com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.
O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).
- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).
- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).
- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).