Nuno Mendes marca no empate do PSG em ronda que pode terminar com trio na frente

O futebolista internacional português Nuno Mendes marcou hoje no empate 1-1 do Paris Saint-Germain em Lorient e pode terminar a 10.ª jornada da Liga francesa com um trio na frente, se Marselha e Lyon vencerem.

O Lens, que partilhava o comando com os parisienses, perdeu por 2-0 em casa do lanterna-vermelha Metz, porém o Lyon de Paulo Fonseca e o Marselha podem juntar-se no topo, em caso de triunfo, respetivamente na visita ao Paris FC e na receção ao Angers.

O PSG soma 21 pontos, o Lens ficou com os mesmos 20, enquanto Marselha e Lyon somam 18.

Foi aos 49 minutos que Nuno Mendes surgiu ao segundo poste a cabecear para defesa instintiva do guarda-redes, porém o luso fez a recarga e inaugurou o marcador.

Nesta altura, o PSG já jogava com Vitinha e João Neves, entrados após o intervalo, enquanto Gonçalo Ramos só saiu do banco aos 77 minutos.

A reação dos locais foi imediata, já que, volvidos somente dois minutos, aos 51, um alívio do guarda-redes para a entrada da área permitiu ao defesa brasileiro Igor Silva encher o pé, com remate cruzado que passou por entre vários defesas e só foi travado pelas redes, materializando o empate.

Em casa do último classificado, o surpreendente Lens não resistiu ao bom jogo do Metz que conquistou o primeiro triunfo na competição, com um 'bis' de Gauthier Hein, primeiro aos 87 minutos, de penálti, e depois aos 90+1, acabando expulso com o segundo cartão amarelo, por conduta antidesportiva.

Tiago Gouveia foi titular na equipa do Nice, que bateu o Lille, de Félix Correia, por 2-0, com tentos do marroquino Sofiane Diop, aos 28 minutos, de penálti, e do sueco Isak Jansson, aos 87.

O Nice subiu a oitavo, com os mesmos 17 pontos do rival, sexto.

Entre equipas em posições mais modestas, o Le Havre superou o Brest por 1-0, com tento solitário do defesa senegalês Arouna Sangante, aos 72 minutos, permitindo a ascensão a 11.º, com 12 pontos, enquanto os forasteiros, que não vencem há quatro partidas, seguem no 15.º, com nove.