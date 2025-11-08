Coreia do Norte revalida título de campeã mundial sub-17 feminina

A seleção feminina sub-17 de futebol da Coreia do Norte revalidou hoje o título mundial da categoria, ao derrotar os Países Baixos, por 3-0, na final decorrida em Rabat, em Marrocos, e consolidou o recorde de vitórias em mundiais.

Após derrotar a Espanha no desempate por grandes penalidades da final de 2024, na República Dominicana, a formação norte-coreana impôs-se hoje às neerlandesas no Estádio Príncipe Moulay Abdallah, com três golos marcados na primeira parte, por Kim Wom-Sim, aos 14 minutos, Pak Rye-Yong, aos 18, e Ri Ui-Gyong, aos 42.

Vitoriosa nos sete jogos que disputou em solo marroquino, a Coreia do Norte contabiliza agora quatro títulos mundiais sub-17 femininos, conquistados em 2008, 2016, 2024 e 2025, à frente da Espanha, que ergueu o troféu em duas ocasiões, e da Coreia do Sul, da França e do Japão, com um triunfo cada.

Veja aqui os principais lances e golos do jogo.