Wolverhampton eliminado da Taça da Liga inglesa e Liverpool 'afunda-se' na crise

O Wolverhampton, de Vítor Pereira, ainda ameaçou encetar a recuperação diante do Chelsea, mas foi hoje eliminado da Taça da Liga inglesa de futebol, enquanto o Liverpool agudizou a crise e falhou a passagem aos quartos de final.

Os 'reds', recordistas de troféus da prova (10), continuam a não se dar bem com o Crystal Palace esta época e, depois de terem perdido a Supertaça e o encontro da Premier League, foram novamente derrotados pelos 'eagles', em casa, por 3-0, somando a sexta derrota nos últimos sete encontros em todas as competições.

Finalista na temporada passada, o conjunto liderado por Arne Slot 'sucumbiu' em Anfield Road com os golos do senegalês Ismaila Sarr (42 e 45 minutos) e do espanhol Yeremy Pino (87), além de ter terminado o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão do jovem Amara Nallo na fase final.

O jogo mais emocionante da quarta ronda da Taça da Liga aconteceu em Wolverhampton, onde a formação de Vítor Pereira chegou ao intervalo a perder por 3-0, com tentos dos brasileiros Andrey Santos (05 minutos) e Estêvão (41), e de Tyrique George (15), mas conseguiu reduzir pelo nigeriano Toluwalase Arokodare (48) e o norueguês David Moller Wolfe (73).

Já com Pedro Neto em campo - e pouco depois da expulsão de Liam Delap -, os 'blues' ganharam maior conforto por Jamie Gittens (89 minutos), mas Wolfe fez 'tremer' os londrinos com o 'bis' (90+1), fixando o 4-3 final, numa partida em que José Sá e Toti Gomes jogaram de início na equipa da casa e Rodrigo Gomes entrou ainda no primeiro tempo.

Sem qualquer português no 'onze', o Manchester City viu-se surpreendido nos instantes iniciais da visita ao País de Gales, onde o médio luso Gonçalo Franco adiantou o Swansea (12 minutos).

Contudo, o belga Jérémy Doku (39), o egípcio Omar Marmoush (77) e o francês Rayan Cherki (90+3) asseguraram a passagem dos 'citizens' com um triunfo por 3-1.

O Newcastle, detentor do troféu, e o Arsenal foram as outras formações que garantiram hoje a passagem, ambos com vitórias por 2-0 sobre Tottenham e Brighton, respetivamente.

Ethan Nwaneri (57 minutos) e Bukayo Saka (76) construíram o triunfo dos 'gunners' sobre os 'seagulls', enquanto o suíço Fabian Schär (24) e o 'gigante' alemão Nick Woltemade (50) 'faturaram' perante os 'spurs'.

Na terça-feira, o Fulham, de Marco Silva, e o Brentford já se tinham qualificado para os 'quartos', tal como o Cardiff City, terceiro classificado do terceiro escalão e o único 'sobrevivente' em prova fora da Premier League.