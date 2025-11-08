Noronha Lopes quer três títulos de campeão nacional até 2029

O candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes afirmou hoje que espera a conquista de três títulos da I Liga portuguesa de futebol até 2029, caso seja eleito, no sábado.

O gestor, de 59 anos, vai disputar a segunda volta das eleições para os órgãos sociais, depois de ter encabeçado uma das duas listas mais votadas na primeira volta, a lista F, com 30,26%, atrás da lista G, do presidente em funções, Rui Costa (42,13%), e esclareceu o seu principal desígnio caso cumpra o mandato de 2025 a 2029 como responsável máximo das 'águias'.

"Gostava que o Benfica ganhasse mais do que os adversários diretos em conjunto, o que significa ganhar três títulos em quatro anos", afirmou aos jornalistas, rodeado de apoiantes, no encerramento da campanha, num restaurante da localidade de São Martinho de Campo, no concelho de Santo Tirso.

Em virtude da ida de 86.297 sócios às urnas em 25 de outubro, Noronha Lopes recordou que houve cerca de 50.000 sócios 'encarnados' que não se reviram na direção em funções desde 2021, que estão "fartas de perder" e que "não querem um Benfica 'mole'", mas "firme", mais próximo dos sócios e a "ganhar mais".

O candidato defendeu, aliás, que é a escolha mais adequada se os associados quiserem "um Benfica mais vitorioso" e "sem medo" de se defender perante os adversários, nem o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

"Se os benfiquistas estão satisfeitos com este campeonato, com um Benfica que não realizou nenhuma infraestrutura, que está pior financeiramente e mais longe dos sócios, então não podem votar em João Noronha Lopes. Se querem mudar, com um projeto financeiro para resolver as contas, sem medo de defender o Benfica, nem perante Pedro Proença, nem perante os nossos adversários, então votem João Noronha Lopes", comparou.

Noronha Lopes rejeitou que a campanha para a segunda volta esteja a envolver "confrontos pessoais" com Rui Costa, frisando que os dois candidatos se têm entregado ao "debate de ideias", pediu "uma mudança sem sobressaltos", a "pensar nos interesses do Benfica", caso vença o escrutínio de sábado, e prometeu tomar "decisões difíceis" para concretizar o seu projeto.

"Temos um projeto para o associativismo e para as infraestruturas. Não somos de falar, somos de fazer. O que se espera de um presidente do Benfica é que saiba fazer, saiba concretizar, saiba tomar decisões difíceis, que saiba lidar com pessoas", enumerou.

A segunda volta das eleições no Benfica decorrerá, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.