Festival de Grupos Corais homenageia o “Feiticeiro da Calheta”

O auditório do Museu de Arte Contemporânea, na Calheta recebe, este fim-de-semana, pelas 16 horas, o IV Festival de Grupos Corais João Victor Costa, uma iniciativa que volta a reunir vozes de várias zonas da Região em torno da música e da cultura madeirense.

Estão previstas actuações de cinco grupos, com um tempo máximo de 12 minutos por grupo, num programa que inclui quatro temas por actuação, entre os quais composições do maestro João Victor Costa e uma homenagem ao poeta popular João Gomes de Sousa, mais conhecido como o Feiticeiro da Calheta, no ano em que se assinalam 130 anos sobre o seu nascimento.

A homenagem ao Feiticeiro da Calheta incluirá a estreia de uma música original criada a partir dos seus versos, composta pelo professor João Nóbrega Caldeira e inspirada na obra publicada pela Câmara Municipal da Calheta. A canção destaca o olhar do poeta sobre si próprio, “em jeito de autobiografia”, recuperando o tom popular e intemporal que marcou a sua escrita, dá conta a presidente da Assembleia Geral, Sofia Canha.

O mote do festival reforça a valorização do património cultural e imaterial da Calheta, através de uma figura que retratou com ironia, humor e sabedoria o quotidiano do povo. Participam no festival o Grupo Coral do Arco da Calheta, o Grupo Coral e Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, o Coro de Câmara da Madeira, Ensemble Flores de Maio e ainda o Coro da Universidade da Madeira

O Festival de Grupos Corais João Victor Costa tem vindo a afirmar-se no panorama de criação musical regional, reunindo diferentes gerações e sensibilidades em torno da música coral madeirense.