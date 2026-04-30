Uma alternativa segura às escadas na época das colheitas

À medida que a Primavera avança e o Verão se aproxima, multiplicam-se as colheitas e com elas a necessidade de encontrar opções no mercado que tornem mais fácil o acesso aos ramos mais altos.

É neste contexto que o apanhador de frutos, disponível na Casa Santo António, surge como uma alternativa aos métodos mais tradicionais. Ao dispensar o uso de escadas – muitas vezes instáveis e desadequadas ao terreno – esta ferramenta permite uma abordagem mais segura da colheita.

O cabo extensível facilita o acesso a zonas elevadas e a componente de metal confere-lhe resistência ao desgaste. No momento da recolha, o sistema de garras permite apanhar o fruto com precisão, enquanto o saco, em alguns modelos, assegura uma queda amortecida e reduz o risco de danos, sobretudo em frutos mais sensíveis.

Na Casa Santo António, encontra este apanhador de frutos, seja para contexto doméstico ou para pequenas explorações agrícolas, para que possa colher o melhor das suas plantações.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

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