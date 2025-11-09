Marcos Freitas eliminado do WTT Feeder Vila Nova de Gaia
O mesatenista madeirense Marcos Freitas, 99.º do ranking mundial, foi ontem eliminado nos quartos-de-final do WTT Feeder Vila Nova de Gaia, após um duelo muito disputado frente ao inglês Tom Jarvis, 77.º do ranking.
O atleta português entrou melhor na partida e chegou a liderar por 2-0, mas o britânico acabou por inverter o rumo do encontro, triunfando por 3-2.
Antes dessa fase, o português tinha garantido uma vitória convincente nos oitavos-de-final, ao derrotar o francês Jules Rolland (88.º) por 3-1.
Na prova de pares masculinos, Marcos Freitas, que fez dupla com Tiago Apolónia, também não conseguiu avançar além dos quartos-de-final, com o equipa nacional a ser derrotada pelos japoneses Hiromu Kobayashi e Fumiya Igarashi, por 3-0.