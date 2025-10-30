Micaela Freitas destaca importância do cuidado humanizado na oncologia

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, assinalou hoje o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama no Hospital de Dia de Hemato-oncologia, juntando-se a uma iniciativa do Serviço de Oncologia Médica do SESARAM que colocou o foco na pessoa, e não apenas na doença.

O evento 'Cuidando de Si: Conselhos de Estética para Mulheres em Tratamento de Cancro da Mama', teve como objectivo proporcionar às utentes momentos de cuidado, elevação da auto-estima, promoção do bem-estar e empoderamento das mulheres acompanhadas no foro oncológico.

Esta iniciativa é a prova de que não basta apenas tratar as mulheres actualmente em acompanhamento oncológico, que também é preciso saber cuidar. Todos nós sabemos que é fundamental combater a doença, mas é igualmente importante cuidar da pessoa, pelo que estas acções têm de ser valorizadas e reconhecidas. São o lado humano e positivo de longos processos Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil

A responsável pela tutela da Saúde fez questão de sublinhar a excelência e o reconhecimento do trabalho da equipa "os cuidados prestados pelos profissionais que trabalham no Serviço de Oncologia Médica é também reconhecido pelos utentes". "Ainda hoje lemos todos um poema em que dizia que os profissionais desta casa são como anjos na terra, testemunhos que nos enchem de orgulho", valorizou, reconhecendo o empenho da equipa multidisciplinar.

A iniciativa, que contou com o apoio de diversos parceiros e da Delegação da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, permitiu que as utentes usufruíssem de momentos de distração e recebessem conselhos práticos sobre beleza, essenciais para manter a auto-imagem e a confiança durante os tratamentos.

O Serviço de Oncologia Médica acompanha cerca de 2.700 doentes, e a realização desta acção reforça a importância da sensibilização, prevenção e, essencialmente, do apoio integral e humanizado à mulher durante o seu percurso terapêutico.