CGD vai pedir reforço de 250 ME da garantia para crédito à habitação a jovens

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pedir um reforço em 250 milhões de euros da garantia pública a que pode aceder para crédito à habitação para jovens, disse hoje o presidente executivo em conferência de imprensa.

Segundo a informação hoje divulgada, o banco público já concedeu 1.300 milhões de euros em crédito à habitação a jovens com garantia pública, no total de mais de 6.650 operações contratadas ou em fase final de contratação.

Quanto aos pedidos de empréstimos, estes ascendem a mais de 12.800 no total de mais de 2.500 milhões de euros.

Para fazer face aos muitos pedidos de crédito com garantia, a CGD anunciou hoje que vai pedir reforço da garantia pública que pode usar.

A garantia pública para o crédito à habitação a jovens até 35 anos (inclusive) aplica-se a contratos assinados até final de 2026 e permite ao Estado garantir, enquanto fiador, até 15% do valor da transação.

Na prática, conjugando esta garantia com as regras para a concessão de crédito à habitação, a medida permite que os jovens consigam obter 100% do valor da avaliação da casa, em vez dos 90% de limite que vigoram para a generalidade dos clientes.

Na garantia pública, cada banco tem uma quota que pode utilizar para atribuir empréstimos parcialmente garantidos pelo Estado.

Dos 1.200 milhões de euros de montante máximo da garantia, a quota atribuída à CGD foi 257 milhões de euros, valor que agora o banco vai pedir para reforçar em mais 250 milhões de euros.

A Caixa Geral de Depósitos divulgou hoje lucros históricos de 1.400 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 2% do que no mesmo período de 2024.