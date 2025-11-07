NAPA lançam tema com Jovem Dionísio

Os NAPA e os brasileiros Jovem Dionisio lançaram o single 'Amor de Novo'. O tema une as duas bandas num registo indie-pop com influências psicadélicas e elementos da música brasileira, criando uma ponte sonora entre Portugal e o Brasil.

A canção já conta com inúmeras reacções no YouTube e redes sociais.

Este lançamento coincide com a presença da banda madeirense em Londres, onde realiza um concerto. Seguem-se actuações em Madrid, a 14 de Novembro, no Coliseu do Porto, a 24 de Janeiro, e no Coliseu de Lisboa, a 30 de Janeiro.

Os NAPA cimentaram a sua carreira depois de vencerem o Festival da Canção e representarem Portugal no Festival Eurovisão, na Suíça, com 'Deslocado', tema que lhes valeu um disco de Ouro no Brasil e Quádrupla Platina em Portugal. A canção alcançou ainda o 1.º lugar do Top Nacional de Airplay e foi destaque no Spotify em mais de 50 países, além de se tornar viral no TikTok, com centenas de milhares de criações.