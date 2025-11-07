NAPA lançam tema com Jovem Dionísio
O single chama-se 'Amor de Novo' e está disponível nas plataformas digitais
Os NAPA e os brasileiros Jovem Dionisio lançaram o single 'Amor de Novo'. O tema une as duas bandas num registo indie-pop com influências psicadélicas e elementos da música brasileira, criando uma ponte sonora entre Portugal e o Brasil.
A canção já conta com inúmeras reacções no YouTube e redes sociais.
Este lançamento coincide com a presença da banda madeirense em Londres, onde realiza um concerto. Seguem-se actuações em Madrid, a 14 de Novembro, no Coliseu do Porto, a 24 de Janeiro, e no Coliseu de Lisboa, a 30 de Janeiro.
Os NAPA cimentaram a sua carreira depois de vencerem o Festival da Canção e representarem Portugal no Festival Eurovisão, na Suíça, com 'Deslocado', tema que lhes valeu um disco de Ouro no Brasil e Quádrupla Platina em Portugal. A canção alcançou ainda o 1.º lugar do Top Nacional de Airplay e foi destaque no Spotify em mais de 50 países, além de se tornar viral no TikTok, com centenas de milhares de criações.
Napa irão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção
Banda madeirense conquistou o público