Quénia pede a Zelensky que facilite regresso de jovens detidos

O Presidente queniano, William Ruto, pediu ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que facilite a libertação de jovens quenianos, "recrutados ilegalmente pela Rússia para combater na guerra", que estão sob custódia da Ucrânia.

"Expressámos a nossa preocupação com os jovens quenianos que foram recrutados ilegalmente [pela Rússia] para combater na guerra na Ucrânia e concordámos em sensibilizar a população para os perigos deste tipo de iniciativas", declarou Ruto na rede social X.

I have had a fruitful phone conversation with President @ZelenskyyUa of Ukraine, and discussed various issues of mutual interest between our two peoples and countries.



We expressed concern over young Kenyans who have been illegally recruited to fight in the war in Ukraine, and… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) November 6, 2025

O presidente queniano pediu a Zelensky que "facilite a libertação de quaisquer quenianos detidos sob custódia ucraniana" e agradeceu-lhe por "concordar" com o pedido.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, tem sido reportada a presença de centenas de africanos a combater ao lado da Rússia. Enquanto uns lutam voluntariamente como mercenários, outros denunciam o engano e a coação.

Em setembro, o Quénia revelou que estava a investigar relatos dos seus cidadãos que, depois de alegadamente terem sido "traficados" para a Rússia, estavam a ser mantidos como prisioneiros de guerra pela Ucrânia.

O governo queniano acabou por reportar o regresso de pelo menos três cidadãos nesta situação.

We actually have Kenyans captured in Donetsk region in Ukraine fighting for the Russian Army's 102nd regiment? Here are our mercenaries: (1)Gitahi Peter NJENGA, 32yrs,(2)MUTAI Felix,28

&(3)Martin Munene NJENGA 36yrs. pic.twitter.com/034oXQH5Uq — Laban Mbunya (@LabanMbunya) November 7, 2025

Na altura, Petro Yatsenko, porta-voz da administração ucraniana responsável pelos prisioneiros de guerra, declarou à imprensa internacional que cidadãos de países como a Somália, Serra Leoa, Togo, Cuba e Sri Lanka, entre outros, estavam detidos em campos ucranianos, embora a maioria morresse ou ficasse gravemente ferida antes de ser libertada.

A BBC noticiou também em setembro o resgate em Nairobi de mais de 20 pessoas, alegadamente vítimas de uma rede de tráfico humano com destino à Rússia.