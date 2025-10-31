Jovens transformam resíduos de bananeira em bioplástico

Diogo Abreu, Diogo Mendonça e Matilde Mendonça, alunos da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, desenvolveram o projecto 'Resíduos de bananeira por um futuro mais sustentável', que hoje foi apresentado na conferência MadIT 2025, organizada pela região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

Este é um projecto que conta com orientação da docente Ângela Morais, com apoio científico da Professora Doutora Nereida Cordeiro da Universidade da Madeira e que tem sido reconhecido em concursos nacionais e internacionais. "Os alunos exploram o potencial dos resíduos de bananeira em soluções sustentáveis, incluindo biofiltros para reduzir microplásticos, produção de bioplásticos biodegradáveis e biofertilização, promovendo a retenção de água no solo e agricultura regenerativa", explica uma nota da Ordem dos Engenheiros.

O projecto, desenvolvido no âmbito do clube Eco paper, destaca-se pela integração de conceitos como carbono negativo e créditos de carbono, reforçando a biodegradabilidade, a redução da pegada de carbono e a valorização de resíduos agrícolas. "Ao ser partilhado na MadIT 2025, serve de exemplo inspirador de como jovens podem transformar ciência em soluções inovadoras e impactantes para a sociedade e o ambiente", dá conta a mesma nota.