Motociclista gravemente ferido em colisão no Caniço

Um acidente entre um carro e uma mota, ocorrido ontem à noite na Estrada Regional 205, junto ao campo do canicense, provocou um ferido grave.

O motociclista, um homem com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos, ficou politraumatizado.

Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.