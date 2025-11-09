Motociclista gravemente ferido em colisão no Caniço
Um acidente entre um carro e uma mota, ocorrido ontem à noite na Estrada Regional 205, junto ao campo do canicense, provocou um ferido grave.
O motociclista, um homem com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos, ficou politraumatizado.
Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
