Motociclista ferido em acidente na rotunda do hospital

Um homem de 48 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de um acidente entre uma moto e um carro na rotunda do hospital, na Estrada da Liberdade, no Funchal.

O motociclista apresentava escoriações num braço e ferimentos numa perna. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.