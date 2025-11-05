 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Motociclista ferido em acidente na rotunda do hospital

Foto Google Maps

Um homem de 48 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de um acidente entre uma moto e um carro na rotunda do hospital, na Estrada da Liberdade, no Funchal.

O motociclista apresentava escoriações num braço e ferimentos numa perna. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

