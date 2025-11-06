Ucrânia atingiu mais uma central eléctrica russa durante a noite

O Conselho de Segurança Nacional ucraniano anunciou novos ataques "bem-sucedidos" contra uma central elétrica e uma refinaria em território da Rússia.

Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, deu a entender que duas instalações do setor da energia da Rússia foram atingidas durante a noite.

"Na região de Kostroma, na Federação Russa, a central elétrica teve uma noite difícil. Houve também um incêndio na refinaria da Lukoil em Volgogrado", escreveu Kovalenko nas redes sociais.

A Ucrânia tem atacado regularmente as refinarias russas com o objetivo de prejudicar a economia de Moscovo e perturbar o fornecimento de combustível às Forças Armadas envolvidas na campanha ucraniana.

Nos últimos meses, a Ucrânia tem reclamado vários ataques contra centrais elétricas russas.

Por outro lado, as defesas aéreas ucranianas disseram hoje que neutralizaram 108 dos 135 drones de longo alcance lançados pela Rússia durante a noite.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, 27 dos drones de longo alcance lançados pela Rússia não foram intercetados e atingiram 13 locais diferentes que não foram revelados.