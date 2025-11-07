Novo ataque aéreo dos EUA contra embarcação faz três mortos nas Caraíbas

Um novo ataque aéreo dos Estados Unidos no mar das Caraíbas contra uma embarcação suspeita de tráfico de droga fez três mortos, anunciou o secretário da Guerra norte-americano.

O ataque foi realizado em águas internacionais e teve como alvo "uma embarcação operada por uma organização terrorista", afirmou Pete Hegseth, na quinta-feira, na rede social X.

⚡️Washington carried out a new strike against a suspected drug trafficking boat. pic.twitter.com/w1KCigdBM1 — The Global Monitor (@theglobal4u) November 7, 2025

Pelo menos 70 pessoas já morreram em 17 operações norte-americanas deste tipo.

Hegseth publicou um vídeo de 20 segundos do ataque, acompanhado da mensagem: "Como já dissemos antes, os ataques a embarcações contra narcoterroristas vão continuar até que o seu envenenamento do povo norte-americano cesse".

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu os ataques, afirmando que cada um salva 25 mil norte-americanos vítimas do tráfico de droga, numa intervenção no Fórum Empresarial Americano.

Na quarta-feira, Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio informaram um pequeno grupo de líderes do parlamento sobre a campanha militar, oferecendo um vislumbre sobre a justificação legal e a estratégia por detrás dos ataques.

Os republicanos mantiveram-se em silêncio ou manifestaram confiança na campanha.

Já os democratas disseram que o Congresso precisa de mais informações sobre a forma como os ataques são conduzidos e sobre a justificação legal para ações que, segundo os críticos, violam o direito internacional e o direito dos EUA ao matar alegados traficantes de droga em alto mar.

Na quinta-feira, os republicanos votaram no Senado, a câmara alta do Congresso, contra uma proposta que teria limitado a capacidade de Trump de lançar um ataque contra a Venezuela.

A proposta foi uma tentativa dos democratas de pressionar o parlamento a assumir um papel mais forte na campanha de Trump contra o Presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Também durante o Fórum Empresarial Americano, a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz de 2025, Maria Corina Machado, endossou a estratégia norte-americana, afirmando que "Maduro começou esta guerra e o Presidente Trump está a terminá-la".

"A estratégia do Presidente Trump em relação a esta estrutura criminosa e narcoterrorista está absolutamente correta, porque Nicolás Maduro não é um chefe de Estado legítimo; é o chefe desta estrutura narcoterrorista que trava uma guerra contra o povo venezuelano", disse Machado, numa intervenção por vídeo.