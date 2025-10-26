Três mortos em Kiev na sequência de ataque com 'drones' russos

Um ataque com 'drones' russos em Kiev causou pelo menos três mortos e perto de trinta feridos, incluindo seis crianças, anunciou hoje o presidente da câmara da capital ucraniana.

"De acordo com as primeiras informações, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas" no bairro de Desnianskyi, em Kiev, escreveu Vitali Klitschko na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque também causou danos materiais e incêndios em vários apartamentos. No bairro de Obolonskyi, destroços de 'drones' caíram sobre um prédio de 16 andares, ainda de acordo com o presidente da câmara de Kiev.

Este ataque ocorre um dia depois de outros ataques russos na Ucrânia terem causado quatro mortos e cerca de 20 feridos.

Na frente diplomática, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, no sábado, que não ia "perder tempo" a marcar um novo encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin, sem um acordo à vista para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

"Não vou perder o meu tempo. Sempre tive uma excelente relação com Vladimir Putin, mas isto foi muito dececionante", acrescentou, referindo-se às tentativas de resolver o conflito entre Moscovo e Kiev.

O enviado do Kremlin para questões económicas, Kirill Dmitriev, encontra-se desde sexta-feira nos Estados Unidos para conversações com responsáveis da administração Trump.

De acordo com a imprensa norte-americana, Dmitriev reuniu-se no sábado, na Florida (sudeste), com Steve Witkoff, um dos emissários de Donald Trump, e deverá continuar hoje as conversações com membros do Governo dos EUA, de acordo com uma fonte próxima das negociações.