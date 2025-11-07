Tufão Kalmaegi faz cinco mortos no Vietname após 188 vítimas nas Filipinas

O tufão Kalmaegi causou cinco mortos no Vietname, anunciaram hoje as autoridades vietnamitas, um dia depois da tempestade tropical ter chegado ao país, após ter feito pelo menos 188 mortos nas Filipinas.

Um total de cinco mortes foram registadas nas províncias centrais de Quang Ngai, Gia Lai e Dak Lak, anunciou o Ministério do Ambiente do Vietname, acrescentando que sete pessoas ficaram feridas.

Pelo menos 57 casas ruíram em Gia Lai e na vizinha região de Dak Lak, e quase três mil outras tiveram os telhados arrancados ou danificados, acrescentou o ministério. Onze barcos afundaram e, em Gia Lai, uma ponte desabou devido a inundações.

A elétrica estatal do Vietname informou que 1,6 milhões de clientes ficaram sem energia. O serviço já foi restabelecido para um terço deles esta manhã, acrescentou a empresa.

O tufão Kalmaegi, de categoria 4, atinge o Vietname. Com registos desde 1945, nenhum tufão de categoria 4 tinha atingido o país, sendo assim o primeiro na história registada, superando o Yagi (2024) como o mais forte. Foto DR

O tufão Kalmaegi atingiu a zona costeira do centro do Vietname na noite de quinta-feira, já fortemente afetada por tempestades, com rajadas que chegaram aos 149 quilómetros por hora.

O Vietname tinha retirado milhares de pessoas das zonas costeiras devido à aproximação do Kalmaegi, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia local, poderia provocar ondas de até oito metros de altura.

O tufão está a deslocar-se rapidamente para o interior do país e perdeu força, tornando-se uma tempestade tropical. Ainda são esperadas fortes chuvas em grande parte da costa central do Vietname, alertou o serviço meteorológico.

A região continuava a recuperar de uma semana de inundações e de chuvas recorde que causaram pelo menos 47 mortos e submergiram locais históricos classificados como Património Mundial da UNESCO.

🇵🇭 At least 66 people have been killed and 26 remain missing in the Philippines after Typhoon Kalmaegi



Among the dead were six soldiers who died when a military helicopter crashed while surveying areas devastated by the storm. The rest were killed by floods, falling trees, and… pic.twitter.com/Ju5Dvmrr7U — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2025

Quarta-feira, o Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou o estado de emergência no país, após o tufão ter provocado pelo menos 188 mortos e 135 desaparecidos, no pior desastre a atingir o país este ano.

Enquanto ainda lidavam com o impacto do Kalmaegi, as autoridades alertaram que outro ciclone tropical vindo do oceano Pacífico, o Fung Wong, poderia fortalecer-se e tornar-se um supertufão, atingindo o norte das Filipinas no início da próxima semana.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.

O Vietname é normalmente atingido por dez tufões ou tempestades por ano, mas Kalmaegi é o 13.º registado em 2025.

Ainda antes do Kalmaegi, os desastres naturais já tinham provocado 279 mortes ou desaparecidos este ano e prejuízos superiores a dois mil milhões de euro, segundo o instituto nacional de estatística vietnamita.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão a tornar os eventos climáticos extremos mais frequentes, mais mortíferos e mais destrutivos.