Bombeiros testam resgate em canyoning na cascata de Água D’Alto

A equipa de resgate em montanha com formação em canyoning dos Bombeiros Voluntários Madeirenses encontra-se hoje a realizar mais um treino para aperfeiçoar técnicas e aplicá-las em situação real.

O treino, que teve início pelas 8 horas, está a decorrer em São Vicente, na cascata de Água D’Alto, localizada junto à Estrada Regional 101, cuja altura aproxima-se dos 100 metros.

O exercício tem por objectivo avaliar o trabalho técnico e a passagem de patamares e conta com o empenho de oito elementos da equipa.