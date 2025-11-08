Napa esgotaram concerto de ontem em Londres

A banda madeirense NAPA, que ganhou este ano o Festival da RTP da canção, actuou ontem, pela primeira, vez no Reino Unido e esgotou o concerto, que se realizou no Dingwalls, no centro de Londres.

Uma hora antes do espectáculo, uma enorme fila percorria as ruas de Camden Town à espera para entrar para o espaço onde iria decorrer o concerto.

Ao passarmos pela rua ouvia-se falar português e era visível a presença de muitos emigrantes com bandeiras de Portugal, inclusive muitos oriundos da Madeira, que fizeram questão de trazer a bandeira da Região.

As porta do Dingwalls abriram às 19h30 e, em menos de meia hora, o espaço ficou completamente cheio de portugueses, mas também de ingleses, brasileiros e outras nacionalidades, que não quiseram perder o primeiro concerto dos NAPA em Londres.

Antes da banda madeirense subir ao palco, a abertura do concerto foi feita por uma banda de Bristol, os 'Belle Dame'. Quando chegou o momento mais aguardado da noite, não faltaram aplausos, com o público a gritar "NAPA" em uníssono.

Durante o concerto, a grande maria dos presentes conheciam as letras das músicas da banda. O apogeu aconteceu quando os NAPA cantaram a música 'Deslocado', que levaram o Eurovisão. Foi com muita emoção que o público viveu este momento, que terminou com um longo aplauso.

Guilherme Gomes, vocalista e guitarrista dos NAPA, disse que foi "inacreditável" e que o público estava "ao rubro".

Do início ao fim, a malta estava muito empenhada e - a sério - se calhar foi um dos melhores públicos que nós já tivemos até agora. Estava uma loucura, os emigrantes aqui têm um sentimento diferente. Para além de muitos portugueses, havia muitos estrangeiros que nos conheciam da Eurovisão Guilherme Gomes, NAPA

“Anteontem e ontem parece que foi um sonho, que nós não sabemos bem como é que isto está acontecer, mas estamos a surfar a onda e a fazer o melhor que nós conseguimos", confidenciou ainda o vocalista.

Ao ser questionado se foi a banda que puxou pelo público ou o inverso, Guilherme Gomes afirmou que "houve essa sinergia". "Essa é a magia do espectáculo, de nos alimentarmos da energia do público e, depois, eles alimentarem-se da nossa. É um ciclo infinito e é muito bom sentir esse calor do público, que nas redes sociais não sentimos", vincou.

Quanto ao próximo concerto dos NAPA, Guilherme Gomes revelou que será na próxima semana na sexta-feira, em Madrid, e antevê "uma aventura muito grande".

A banda foi criada, em 2013, na Madeira e é composta por cinco elementos: Guilherme Gomes (vocalista e guitarra), Francisco Sousa (guitarra), Diogo Gois (baixo), João Rodrigues (bateria) e João Lourenço Gomes (piano).