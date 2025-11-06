NAPA actuam esta noite em Dublin
A banda madeirense NAPA que ganhou este ano o festival da RTP da Canção, já está na Irlanda onde realiza hoje o seu primeiro concerto internacional.
O concerto acontece esta noite pelas 22h30 no centro da cidade Dublin num espaço de referência que é o The Grand Social.
Os cinco elementos que compõe a banda estão muitos satisfeitos por realizarem este concerto de hoje em Dublin e também o concerto de amanhã no centro de Londres.
A banda criada em 2013 na Madeira é composta por Guilherme Gomes (vocalista e guitarrista), Francisco Sousa (Guitarra), João Rodrigues (bateria), Diogo Góis (baixo) e João Lourenço Gomes (piano).
Os Napa têm conquistado o público com a música 'Descolado' que levaram este ano festival da Eurovisão representando Portugal.