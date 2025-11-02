Dez pessoas hospitalizadas devido a ataques com faca em comboio com destino a Londres

A polícia britânica informou que dez pessoas foram hospitalizadas, nove com ferimentos graves, em consequência de um ataque com arma branca num comboio com destino a Londres, e que a polícia antiterrorista está a apoiar a investigação.

Num comunicado divulgado ao início da madrugada de hoje, horas após o ataque, a Polícia de Transportes Britânica também informou que os ataques com faca foram declarados um "incidente grave".

"Dez pessoas foram levadas ao hospital, sendo que nove delas sofreram ferimentos graves", esclarece o comunicado.

"Este incidente foi declarado grave e a Polícia Antiterrorista está a apoiar a nossa investigação, enquanto trabalhamos para estabelecer todas as circunstâncias e motivações para este incidente", acrescenta a fonte.

O ataque ocorreu quando o comboio se dirigia para sul, em direção a Huntingdon, uma cidade mercantil a poucos quilómetros a noroeste da cidade universitária de Cambridge, no início da noite de sábado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que os seus "pensamentos estão com todos os afetados" depois do "incidente terrível".

Os serviços de emergência, incluindo a polícia armada e ambulâncias aéreas, responderam rapidamente quando o comboio chegou a Huntingdon. O ataque parece ter sido rapidamente controlado após a chegada do comboio à estação.

A Polícia de Transportes Britânica, que liderou a resposta, uma vez que é responsável pelas questões de segurança nos comboios, disse que "várias pessoas" foram esfaqueadas no comboio de Doncaster para Londres King's Cross, quando este se dirigia para Huntingdon. Não forneceu um motivo para o ataque.

A Polícia de Cambridgeshire, força policial local, disse que policiais armados acorreram ao incidente em resposta a uma chamada ao local na estação de Huntingdon às 19:39 de sábado.

A mesma fonte acrescentou que duas pessoas foram presas na estação, que fica a cerca de 120 quilómetros a norte de Londres.

Paul Bristow, presidente da Câmara de Cambridgeshire e Peterborough, disse ter ouvido falar de "cenas horríveis" no comboio.

A London North Eastern Railway, ou LNER, que opera os serviços da East Coast Mainline no Reino Unido, confirmou que o incidente ocorreu num dos seus comboios e pediu aos passageiros que não viajassem devido a "grandes perturbações".