Árbitros em jornada de protesto nos jogos das competições profissionais

Os árbitros das competições profissionais portuguesas de futebol iniciaram hoje um protesto contra o clima de contestação constante, exigindo um agravamento de sanções, confirmou à Lusa fonte do setor.

Bruno Vieira, da associação de Beja, foi o primeiro a demonstrar a contestação, ao entrar antes das equipas de Feirense e Farense, no jogo inaugural da 11.ª jornada da II Liga, tal como, pouco depois, Cláudio Pereira, no embate entre Estoril Praia e Arouca, do primeiro escalão.

Os 'juízes' entraram sozinhos no relvado, antes das equipas e sem levarem a bola de jogo, ao contrário do habitual.

Fonte do setor confirmou à Lusa o protesto dos árbitros, assim como as suas reivindicações, nomeadamente alterações e agravamento das sanções disciplinares para todos os agentes desportivos, por forma a pôr termo ao sentimento de impunidade para quem recorre aos ataques a árbitros como estratégia para tentar condicionar, pressionar ou coagir.

Durante a tarde de hoje, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, recebeu o líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Borges, num encontro com caráter de urgência solicitado pela associação, que contou também com a presença do presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, antigo líder da estrutura de classe, do diretor da FPF Rui Caeiro e do vice-presidente da APAF, Nuno Silva.

"José Borges manifestou, durante a reunião, a intenção de apresentar um conjunto de medidas que os árbitros portugueses pretendem ver implementadas no Regulamento Disciplinar das competições profissionais", refere a FPF em comunicado.

As alterações dos regulamentos de competições, disciplinar e de arbitragem que forem aprovadas no decurso de uma época desportiva só entram em vigor na época seguinte, segundo o Regulamento Geral da LPFP.

No entanto, existem exceções, caso as alterações regulamentares sejam aprovadas por unanimidade, com "expressa menção da data ou prazo da respetiva entrada em vigor", acrescenta o documento no ponto seguinte.

No encontro, a APAF manifestou a "apreensão dos árbitros" com o ambiente vivido no futebol profissional, preocupação também demonstrada por Pedro Proença, que assegurou que "tudo irá fazer para, dentro das suas competências e das responsabilidades da FPF, contribuir para um clima de tranquilidade".

Proença lembrou ainda a importância de existir "tranquilidade no sei do futebol profissional", numa altura em que se aproximam decisões "urgentes quanto a temas estruturantes", como a centralização dos direitos audiovisuais, a reformulação dos quadros competitivos ou a redução de custos.