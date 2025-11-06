Liga pede que se aguarde decisão disciplinar sobre a alegada pressão a árbitro

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, comentou hoje de forma cautelosa o alegado episódio de coação do FC Porto ao árbitro Fábio Veríssimo, defendendo que se aguarde pela decisão das instâncias disciplinares.

Em conferência de imprensa de apresentação do Fórum Estratégico do Futebol Profissional, que agrega a LPFP e as sete associações de classe representativas de todos os agentes envolvidos no desporto, Reinaldo Teixeira preferiu enaltecer a existência de uma "maioria de grandes valores e boas práticas" no futebol português.

"É um tema sobre o qual nada mais temos a dizer, além do que foi referido nos relatórios dos delegados e dos árbitros. Está nas mãos do órgão disciplinar, é somente isso. Temos de aguardar a decisão disciplinar", afirmou, na Arena Liga Portugal, no Porto, numa altura em que está em curso um processo instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa está uma alegada forma de pressão descrita no relatório do árbitro do jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, ao 'juiz' da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória dos 'dragões' (2-1), no domingo.

O incidente motivou trocas de acusações em comunicados entre os 'grandes' do futebol português e, num clima de difíceis relações institucionais, Reinaldo Teixeira espera que a Liga possa contribuir para apaziguar o contexto.

"O compromisso da Liga e de todas as entidades é contribuir para o bem. Tudo o que possa não contribuir para o bem do futebol nenhum de nós defende. Temos conjunto de ações previstas, inclusive com adeptos, para que estes incentivem a sua equipa sem maltratar ou ofender a outra. O nosso compromisso é fazermos tudo o que for possível para que haja mais diálogo sobre o espetáculo e que o nosso produto saia valorizado", constatou.

Já o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Borges, disse que será um assunto em discussão no fórum, para prevenir que tais episódios se repitam e sejam defendidos os interesses dos árbitros e do futebol na sua globalidade.

"Este fórum vai servir para isso, para que se encontre um caminho de diálogo entre todas as entidades que regem o futebol para que situações como esta não se repitam e trabalhemos numa melhoria do futebol", afirmou, na mesma conferência de imprensa.

Estando também em discussão a formatação dos quadros competitivos e do calendário desportivo, Reinaldo Teixeira confirmou que o término da Taça da Liga não está em causa, como já foi sugerido pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

"Nada indica que a Taça da Liga será terminada. Estamos em contacto com as sociedades desportivas para percebermos o que fará sentido ser ajustado no quadro competitivo, algo diferente, e chegarmos a uma conclusão em conjunto. Mas é o nosso desejo manter", assegurou.

O funcionamento do Fórum Estratégico do Futebol Profissional assentará em grupos técnicos de trabalho, que se reunirão de dois em dois meses em sessões plenárias destinadas à apresentação de conclusões e à definição de medidas a aplicar. Entre as prioridades estão o reforço do diálogo com o Governo e instituições públicas e privadas, além da preparação de propostas de ajustamentos regulamentares.