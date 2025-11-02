Hamas anuncia entrega a Israel de mais três corpos de reféns

O braço militar do movimento islamita palestiniano Hamas anunciou hoje que irá entregar a Israel, como parte do acordo de cessar-fogo, três corpos de soldados capturados que assegura ter encontrado esta tarde no sul da Faixa de Gaza.

A entrega dos corpos, que o Hamas disse ter encontrado a caminho de um dos túneis no sul do enclave palestiniano, será feita às 20:00 locais (18:00 em Lisboa).

O Hamas fará chegar, como estabelece o protocolo de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, os três caixões à Cruz Vermelha, que depois os entregará ao Exército israelita.

Posteriormente, o centro de medicina forense israelita examinará se os três cadáveres correspondem a alguns dos 11 reféns mortos que continuam ainda em Gaza.

O movimento islamista palestiniano Hamas, que esteve em guerra com Israel durante dois anos, já devolveu 17 dos 28 corpos de reféns que se encontravam ainda em Gaza e que deveriam ter sido entregues a Israel no início do cessar-fogo.

O Hamas tem alegado dificuldades em localizar os cadáveres num território destruído.

O acordo de cessar-fogo incluía a libertação pelo Hamas de 20 reféns vivos e a entrega dos corpos de 28 reféns mortos.

Israel já entregou à Palestina, como parte do acordo de cessar-fogo, 225 cadáveres de palestinianos, muitos com sinais de abusos e torturas ou carbonizados.