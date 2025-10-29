MadeiraShopping recebe exposição sobre habitação e direitos sociais

O MadeiraShopping recebe a exposição 'Habitação: Portas para a Inclusão. Pelo olhar dos cidadãos', uma iniciativa promovida pela EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, que dá voz a diferentes perspectivas sobre o que significa ter um lar digno e acessível. A mostra pode ser visitada no Piso 1 do centro comercial até 9 de Novembro.

A exposição surge na sequência do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, assinalado a 17 de Outubro, e apresenta 16 fotografias que retratam histórias reais e olhares autênticos sobre os desafios da habitação e da inclusão social em Portugal.

Recorrendo à metodologia 'photovoice', uma abordagem participativa que convida os cidadãos a expressarem, através da fotografia, as suas experiências e perspectivas, esta iniciativa procura sensibilizar a comunidade para as questões da pobreza, da exclusão social e do direito à habitação.

Com esta acção, o MadeiraShopping reforça o seu compromisso com a responsabilidade social, promovendo "um espaço de reflexão onde arte e consciência social se cruzam".

A mostra constitui um convite ao diálogo sobre um dos temas mais urgentes da actualidade.