Após as apresentações iniciais, o público do TEDxMadeira Salon assistiu a um momento de perguntas e respostas conduzido pela speaker do evento. Leonardo Gonçalves e Bruna Pires voltaram a partilhar experiências, agora de forma mais descontraída, sobre os desafios de começar e de acreditar em ideias novas.

Questionado sobre o que o fez persistir num momento em que tudo parecia perdido, Leonardo Gonçalves foi claro: “Já tinha tomado a decisão e já tinha visto o fim, logo ele tinha de acontecer. Há uma força dentro de nós que não podemos deixar apagar. Quando somos determinados, a ideia tem de acontecer.”

Bruna Pires, por sua vez, deixou um conselho simples a quem hesita em dar o primeiro passo: “Comecem. Tudo o resto resolve-se. Vamos aprendendo e aperfeiçoando. As boas ideias são as que acabam concretizadas.” A designer explicou que o Madeirense Puro nasceu de forma espontânea, como uma brincadeira, e cresceu com o contributo da comunidade madeirense.

Sobre a influência da tecnologia, Leonardo considerou que “nada é contra ninguém — apenas temos de aprender a usar”. Defendeu que a inteligência artificial é “uma oportunidade para validar ideias e multiplicar produtividade”, enquanto Bruna lembrou que “a tecnologia é uma ferramenta, mas não pode substituir o pensamento nem a emoção humana”.

A criadora do Madeirense Puro terminou com uma nota sobre o futuro da marca, que já chegou a várias comunidades madeirenses fora da ilha: “É bonito ver pessoas que compram os nossos produtos para oferecer aos filhos e manter viva a ligação às raízes. O importante é continuar a chegar às pessoas e às suas memórias.”