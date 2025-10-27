Liga Portuguesa Contra o Cancro lança apelo para voluntários no Peditório Nacional

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) lançou um apelo à participação de voluntários no Peditório Nacional, que decorre entre 30 de Outubro e 2 de Novembro em todo o País.

Na Madeira, as recolhas de donativos decorrerão, a 1 de Novembro, no Largo do Phelps, no Funchal.

Sob o mote “Alguém tem um bocadinho de tempo para ajudar no Peditório?”, a campanha convida os cidadãos a dedicar parte do seu tempo a apoiar a causa da luta contra o cancro. O objectivo é reforçar o número de voluntários disponíveis para colaborar nas ações de angariação de fundos, essenciais para o trabalho de apoio a doentes oncológicos, prevenção e investigação.

A LPCC apela à comunidade para “dividir o peso” e contribuir para a continuidade das suas iniciativas de solidariedade e sensibilização.

Os interessados podem inscrever-se como voluntários através do site www.ligacontracancro.pt/peditorio ou obter mais informações pelo número 808 255 255.