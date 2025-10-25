Caminhada Nacional "Pare o AVC, Junte-se a nós!" percorre amanhã a baixa do Funchal

Conforme já havia sido noticiado, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), através da sua Unidade de AVC, vai organizar a 2.ª edição da Caminhada Nacional "Pare o AVC, Junte-se a nós!", no Funchal, para assinalar o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), comemorado a 29 de Outubro.

A caminhada tem início marcado para as 10h30, na Praça CR7, e contará com a participação da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Os participantes irão percorrer as principais artérias da cidade do Funchal, num trajecto que passará pelo 'Vermelhinho', Assembleia Legislativa Regional, Sé (em direcção à Rua dos Ferreiros), terminando junto à Câmara Municipal do Funchal.

A organização destaca que esta iniciativa tem como objetivo "sublinhar a importância da prevenção e do reconhecimento atempado dos sinais de AVC", mobilizando a população para esta causa.

A iniciativa é aberta à população em geral e a participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia, através do seguinte link:

De forma a maximizar o impacto da mensagem e a ligação directa à Campanha da SPAVC, é sugerido aos participantes o uso de roupas vermelhas ou brancas, cores que simbolizam o compromisso com esta causa.