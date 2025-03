Napa irão representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção

Os Napa irão representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que acontece, a 13 de Maio, em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

Foi com ‘Deslocado’ que a banda madeirense venceu, esta noite, o Festival da Canção, que se realizou nos estúdios da RTP1, em Lisboa. O grupo conseguiu reunir o maior número de pontos, depois de terem ficado em 4.º lugar na votação do júri regional (correspondente a 7 pontos), e em segundo lugar no televoto (correspondente a 10 pontos). Diana Vilarinho, com ‘Cotovia’, alcançou o segundo lugar, e Fernando Daniel, um dos favoritos da noite, terminou em terceiro lugar.

Desde que foi dada a conhecer a música, que rapidamente se tornou popular, sobretudo entre os estudantes que foram estudar para fora da Madeira. Desde então, ‘Deslocado’ estava entre as canções favoritas à vitória, o que mais tarde se veio a confirmar – aquando da segunda semifinal - com o apuramento para a final.

O tema é dedicado a todos os deslocados que, como os elementos da banda, tiveram de sair da ilha em busca de novas oportunidades e que sofrem com as saudades. Com 353 mil visualizações, esta é a segunda canção com mais 'views' na plataforma. Já no Spotify, é a mais ouvida, com 980 mil reproduções.

Nas entrevistas dadas ao DIÁRIO, o vocalista dos Napa nunca escondeu o desejo de “trazer o caneco para a Madeira”, mas sempre disse que, independentemente do desfecho, já haviam cumprido um objectivo: o de promover o trabalho da banda madeirense e, consequentemente, levar o tema mais-além.

“Estamos a desfrutar ao máximo esta experiência e, independentemente do que acontecer, sentimos que já vencemos pelo facto da nossa música ter chegado até onde chegou. Mas, obviamente, que gostaríamos de trazer o ‘caneco’ para a Madeira”, afirmou na edição de ontem do DIÁRIO, 8 de Março.

Ontem, no decorrer da cerimónia final, Guilherme Gomes voltou a frisar que um dos objectivos era “levar o nome da Madeira mais além”.

Este ano, os Napa foram convidados para participar no Festival da Canção. No ano passado, a candidatura não foi aceite através de livre submissão.

A banda é constituída por Guilherme Gomes, João Rodrigues, Francisco Sousa, Diogo Góis e Lourenço Gomes.

Além de ‘Deslocado’, confira a lista das canções finalistas que estiveram a concurso ‘Apago tudo’, da banda bombazine, ‘Eu sei que o amor’, de Margarida Campelo, ‘I wanna destroy you’, de Henka, ‘Ninguém’, de Bluay, ‘Calafrio’, de Jéssica Pina, ‘A minha casa’, de Marco Rodrigues, ‘Adamastor’, de Peculiar, ‘Medo’, de Fernando Daniel, ‘Rapsódia da paz’, de Emmy Curl, ‘Tristeza’, de Josh, e ‘Cotovia’, de Diana Vilarinho.



Pelo sétimo ano consecutivo, a cerimónia do Festival da Canção foi conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

As votações couberam ao público, através de televoto, e a um júri constituído por representantes de sete regiões de Portugal continental e ilhas. A representar a Madeira esteve a fadista Bia Caboz.

Ontem, a final do Festival da Canção contou com mais um talento madeirense. Nada mais, nada menos do que João Borsch, que participou no ano passado no Festival da Canção, com o tema ‘…Pelas costuras’. O cantor também foi apurado para a final e a sua música esteve igualmente entre as favoritas. Mas, quem acabou por vencer foi Iolanda, com ‘Grito’.