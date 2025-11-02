Cinema português com várias distinções em festival de Valladolid

A coprodução portuguesa "Magalhães", do filipino Lav Diaz, conquistou o principal prémio do Festival Internacional de Cinema de Valladolid, em Espanha, numa edição em que o cinema português recebeu vários galardões, anunciou sábado a organização.

Já na secção Ponto de Encontro, dedicada a "ficções que oferecem um diálogo aberto com os espectadores", o vencedor foi "O Riso e a Faca", de Pedro Pinho, enquanto "Bulakna", de Leonor Noivo, ganhou o prémio de melhor filme da secção Alquimias, "espaço do festival para obras de caráter surpreendente [...] que demonstram que ainda se podem propor inovações na linguagem cinematográfica".

Nas curtas-metragens, "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, recebeu uma Espiga de Prata, numa categoria em que a Espiga de Ouro foi para "Living Stones", do realizador alemão Jakob Ladányi Jancsó.

Em comunicado, a organização assinalou que o júri da competição principal (do qual fez parte o português João Pedro Rodrigues) atribuiu a Espiga de Ouro 'ex aequo' a "Magalhães" e a "The Mastermind", de Kelly Reichardt, algo que aconteceu pela quarta vez na história do evento, depois de 1963, 1971 e 1984.

"Magalhães" é uma coprodução entre as Filipinas, Espanha e Portugal (Rosa Filmes), onde teve filmagens, e entrou na corrida aos Óscares pelo país natal do realizador, para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.

"Magalhães", que teve estreia em maio em Cannes, é protagonizado pelo ator mexicano Gael García Bernal no papel do navegador português Fernão de Magalhães (1480-1521), que encetou a viagem de circum-navegação e morreu nas Filipinas.

O filme, que se foca nos últimos meses de vida de Magalhães e no encontro com a população nativa das Filipinas, conta ainda com a participação da atriz Ângela Machado, no papel de Beatriz Barbosa, mulher do navegador, e dos atores Tomás Alves, Rafael Morais, Ivo Arroja, Valdemar Santos, entre outros.

"O Riso e a Faca" -- que chegou às salas de cinema portuguesas esta semana - é a segunda longa-metragem de ficção de Pedro Pinho e estreou-se em maio no Festival de Cinema de Cannes, em França, valendo à atriz Cleo Diára um prémio de representação.

"Bulakna" é uma primeira longa-metragem da realizadora Leonor Noivo e "acompanha mulheres filipinas que hoje enfrentam uma nova forma de colonização: a migração forçada pelo trabalho", refere a produtora Terratreme Filmes.

"Cão Sozinho" parte da "história real de um cão deixado ao abandono na sua própria casa, no tempo em que o meu avô começou a experienciar a sua viuvez e eu regressava de Londres, lugar onde me senti mais sozinha que nunca", refere a sinopse.

Produzido pela cooperativa de cinema de animação BAP Animation Studios em coprodução com França, "Cão Sozinho" foi premiado em julho num festival de cinema no Kosovo e obteve outras menções especiais em contexto de festivais na Croácia.