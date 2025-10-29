CD Nacional apresenta ‘parceiro’ Coolzoone Madeira ao plantel profissional

A Coolzoone Madeira é desde o passado dia 16 de Outubro a mais recente empresa parceira do Clube Desportivo nacional. Este centro inovador dedicado à longevidade, performance e saúde, que integra tecnologias de ponta focadas na regeneração, vitalidade e melhoria da qualidade de vida, passa agora a estar ao dispor dos alvinegros e tem como objectivo melhorar a performance e recuperação dos atletas, reforçando o compromisso com a inovação e excelência desportiva.

Já na tarde de hoje jogadores, treinadores, médicos e restantes staff ficaram, a conhecer todas as vantagens associadas a esta nova parceria.

Equipada com sistemas exclusivos a nível mundial – incluindo a maior e mais potente câmara fria contínua do mundo, com -110 °C e 12 metros de extensão, o maior túnel de luz, uma câmara hiperbárica de luxo para quatro pessoas, e um bar dedicado ao biohacking e longevidade, a Coolzoone oferece experiências únicas que proporcionam sensações corporais extraordinárias, tornando-se agora também parceira do CD Nacional numa colaboração que visa o desenvolvimento e a saúde dos nossos atletas.