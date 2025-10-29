"A habitação pública é um paliativo", diz Gonçalo Maia Camelo

O problema da habitação, em Portugal, afirma Gonçalo Maia Camelo, é mais grave do que no resto da Europa porque, nas últimas décadas "construiu-se muito menos".

Por outro lado, diz o deputado da IL, há 700.000 casas vazias, num país em que o mercado de arrendamento não é atractivo.

"A habitação pública resolve os problemas de alguns, mas não resolve o problema de fundo", diz o deputado que considera que a habitação pública é "um paliativo, não é uma solução".

Como o PRR "não dura para sempre", quer saber o que vai fazer o Governo Regional, sobretudo em termos de legislação.