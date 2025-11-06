 DNOTICIAS.PT
José Carlos Gonçalves já distribuiu os pelouros pelos vereadores de São Vicente

José Carlos Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, já distribuiu os pelouros pelos vereadores eleitos para o quadriénio 2025-2029.

O próprio presidente chama a si as pastas da coordenação política e os pelouros de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Contratação Pública, Fundos Comunitários, Planeamento Estratégico, Urbanismo e Ordenamento do Território, Fiscalização Municipal, Obras Públicas e Infraestruturas, Proteção Civil, Cooperação Externa e Comunicação, Aprovisionamento e Património Municipal, bem como a articulação com as juntas de freguesia.

Já Helena Freitas, que desempenhará funções de vice-presidente, fica responsável pelas áreas de Mobilidade e Trânsito, Modernização Administrativa e Informática, Uso do Espaço Público e Publicidade, Ambiente e Eficiência Energética, Espaços Verdes e Acção Climática, Limpeza e Higiene Urbana, Causa Animal, Cemitérios, Águas e Saneamento Básico, Equipamentos e Infraestruturas e Proteção de Dados.

Por fim, o vereador Fábio Costa assumirá os pelouros de Educação e Cidadania, Acção Social e Políticas de Emprego, Habitação, Turismo, Saúde e Políticas de Longevidade, Desporto, Cultura, Juventude, Desenvolvimento Rural e Agricultura e Transportes.

"O novo executivo dá início a um ciclo de trabalho orientado para a concretização de iniciativas que visam fortalecer o bem-estar da população e impulsionar o progresso do concelho de São Vicente", termina nota à imprensa.

