Governo emprega cada vez mais pessoas com deficiência

Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Governo emprega cada vez mais pessoas com deficiência. Área da Educação concentra mais de metade dos funcionários portadores de deficiência Emprego apoiado já integrou 100 pessoas na Madeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 a 4.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Taxa turística já rende mais de 4,3 milhões. Receita começa a assumir um peso relevante nas finanças de sete dos onze municípios que aplicam esta medida *Frente Mar e Sociohabita reforçam resultados positivos.

Continente compra mil toneladas a produtores madeirenses.  

Fique também a saber que ‘Neblina Filmes’ desvenda duas novas grandes películas. Produtora madeirense celebra hoje o Dia Mundial do Cinema

E, por fim, Pena reduzida para irmãos condenados por tentativa de homicídio.

