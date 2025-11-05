Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Governo emprega cada vez mais pessoas com deficiência. Área da Educação concentra mais de metade dos funcionários portadores de deficiência * Emprego apoiado já integrou 100 pessoas na Madeira. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 a 4.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Taxa turística já rende mais de 4,3 milhões. Receita começa a assumir um peso relevante nas finanças de sete dos onze municípios que aplicam esta medida *Frente Mar e Sociohabita reforçam resultados positivos.

Continente compra mil toneladas a produtores madeirenses.

Fique também a saber que ‘Neblina Filmes’ desvenda duas novas grandes películas. Produtora madeirense celebra hoje o Dia Mundial do Cinema

E, por fim, Pena reduzida para irmãos condenados por tentativa de homicídio.

