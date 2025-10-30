Verde-rubro Diogo Silva chamado à Selecção A
O andebolista do Marítimo da Madeira Andebol SAD Diogo Silva, foi convocado para a Selecção Nacional A. Os lusos que vão disputar dois encontros frente ao Egipto, partidas que fazem parte do Torneio Internacional Terras dos Demo.
O andebolista do Marítimo vai substituir Francisco Costa, dado que o internacional português, sofreu uma lesão no último treino de Portugal. A seleção nacional joga esta noite pelas 20 horas, frente ao Egipto, e no no dia 1 de Novembro, pelas 16 horas.