Terminal de Cruzeiros de Lisboa eleito o Melhor do Sul da Europa nos World Luxury Travel Awards 2025

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi galardoado como o 'Melhor Porto do Sul da Europa' nos World Luxury Travel Awards 2025, numa cerimónia realizada em Barcelona no final de Outubro. A distinção coloca a capital portuguesa no mapa mundial do turismo de cruzeiros de luxo e reconhece o compromisso com a excelência e a sustentabilidade.

Esta é a primeira vez que o terminal lisboeta recebe este prémio, atribuído através de uma combinação entre votação pública e avaliação de especialistas internacionais. Os critérios de avaliação incluíram a qualidade do serviço, inovação, design, eficiência operacional, impacto ambiental e experiência proporcionada aos passageiros.

A Administração do Porto de Lisboa (APL) celebrou a conquista como "o reflexo do empenho colectivo" de todos os intervenientes no ecossistema dos cruzeiros na cidade, destacando o trabalho conjunto com a Lisbon Cruise Port e demais parceiros. "Lisboa afirma-se, cada vez mais, como um porto de excelência, competitivo, inovador e sustentável", sublinhou a APL.

A Lisbon Cruise Port, por seu lado, enfatizou que o galardão "reforça o papel estratégico de Lisboa no turismo de cruzeiros, impulsionando a economia local e promovendo Portugal como destino de referência internacional".

O prémio surge num momento em que o Porto de Lisboa tem apostado fortemente na sustentabilidade ambiental e na modernização das infra-estruturas, procurando harmonizar a actividade portuária com a vivência urbana. Esta estratégia tem contribuído para o desenvolvimento económico e turístico da região, posicionando Lisboa como porta de entrada privilegiada para o turismo de luxo no Atlântico e no Mediterrâneo.

Os World Luxury Travel Awards, criados em 2020, reconhecem anualmente a excelência e inovação nas várias vertentes do turismo de luxo a nível mundial, sendo considerados uma referência no sector.